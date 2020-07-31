即學「外賣心法」 盡享儲蓄理財消費獎賞

最近香港人每晚一入夜，就要面對一大難題，就係到底今晚食咩好呢?

為咗幫助大家解決呢個問題，有套武林秘笈「外賣心法」，開始喺暗地裡流傳⋯⋯

呢套心法，除咗可以幫您應付猶豫不決嘅屋企人之外，用落理財度都同樣啱洗！

最重要最重要最重要係，宜家除咗周圍叫外賣都有折有特價之外，原來而家理財都同樣可以享受好多精彩優惠，隨時人人都可以用$10,000變多$1,000！

究竟呢套秘笈有幾神奇，即學「外賣心法」！

一、平分秋色

日日叫外賣，試到平靚正隱世食店，定貴夾難食嘅伏店無人預測到，所以唔駛一日試哂所有餐廳菜式，每日試少少，就可以有效平衡整體效益！就好似月供基金計劃或月供股票計劃，利用「平均成本法」相對減輕市場短期波動的困擾，而家不論是月供基金計劃或月供股票計劃，都有高達$1,000費用減免添！

網上認購月供基金計劃：於網上銀行點擊：投資 > 基金 > 認購/月供計劃

網上設立月供股票計劃：於網上銀行點擊：投資 > 港股證券 > 月供計劃

二、包羅萬有

要應付舉棋不定嘅屋企人，可以考慮選擇多人套餐，包羅萬有無煩惱，同認購基金一樣，咁多款投資組合，梗有一款啱你心水！現時喺中銀香港認購基金仲可獲高達$1,000認購費減免！

手機認購基金：於手機銀行點擊：左上方功能菜單 > 基金 > 認購

三、擇「健」固執

日日都食街外嘢，怕屋企人嫌唔健康？其實可以揀返餐牌上嘅少鹽少糖多蔬菜嘅健康之選，一家大細齊齊安心！同樣理財都可以選擇以人壽保險做中長線計劃，保障家人未來的生活。現時於分行投保指定人壽保險計劃，可享額外高達$1,000保費優惠！

四、 反璞歸真

除此以外，重有不少傳統小店，菜式平實但肯定係信心保證，同定存一樣，穩穩陣陣之選，而家中銀香港全新客戶以手機開戶及開立定存，再以中銀香港賬戶登記「現金發放計劃」及開立定期存款，可享高達$1,000定期利息優惠！

五、唯我獨尊

各有各想食嘅嘢，就唔好勉強，各有各買，反正都係要一齊返屋企品嚐！就好似唔打算投資落金融市場，想投資落自己身上，使用中銀香港信用卡消費滿一定額度，同樣享受到回贈優惠！優惠須受條款及細則約束，詳情請瀏覽 https://bit.ly/3fDSaYA。提示：借定唔借？還得到先好借！

儲又賞，使又賞，理財又賞！ 拍住中銀香港，理財有奬賞，齊齊盡享中銀香港「全城萬歲」優惠啦！

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投資涉及風險。受條款及細則約束。

如果未係中銀香港客戶，簡單幾步就可以手機開戶嘞!

第一步：先於Apple App Store/ Google Play Store下載 ”中銀香港”手機App

第二步：下載完成後，按開立賬戶

第三步：選擇好驗證方法、準備好身份證明，無需親身到銀行分行就可以開立賬戶，完成後更可一步登記「現金發放計劃」。

(資料由客戶提供)