【保就業計劃】政府下周向1.2萬名僱主　放款共47億元

▲ 政府稱，下周向約1.2萬名成功申請保就業計劃僱主，發放補貼約47億元。 （資料圖片）

政府發言人今日（17日）表示，已完成批核第6批工資補貼申請，下周向約1.2萬名成功申請僱主，發放補貼約47億元，該批僱主的承諾受薪僱員人數約20萬。秘書處會在完成發放該批工資補貼後，公布僱主名單。



連同首5批獲批補貼的僱主，「保就業」計劃已批出6批，合共342億元的工資補貼予近12.15萬名僱主，承諾受薪僱員總人數超過147萬。

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扣除不符合申請資格，而不獲批補貼的1.2萬名申請者，「保就業」計劃已處理好近八成收到的僱主申請。



政府發言人表示，正繼續處理餘下約3.5萬名僱主及1.4萬名自僱人士申請，並已透過電郵要求未補交正確銀行及／或強積金戶口資料的僱主盡快提交資料，以盡快完成第一期申請工作；但當中約1.46萬名僱主仍未補交資料。

由於代理人及秘書處將於8月初，全面開展保就業計劃第二期申請的籌備工作，秘書處提醒僱主，必須於月底前向代理人補交資料。秘書處將在下周初以短訊及電郵，逐一提醒相關僱主上述限期。



秘書處亦向第6批約3,900名合資格自僱人士，發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2,900萬元。連同首5批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向9萬名自僱人士，批出一筆過資助。

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責任編輯 :吳卓峰