【新冠肺炎】機場客運量上半年錄830萬人次　按年跌78%

▲ 機場客運量持續低迷。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情重挫航空業，機場管理局今日公布，今年上半年，機場錄得830 萬人次客運量及飛機起降量94,120架次，分別較去年同期下跌78.1%及55.8%；同期貨運量則下跌10.2%至210萬公噸。

機管局表示，全球航空交通持續受新冠肺炎疫情影響，6月機場客運量及飛機起降量分別同比減少99.1%及71.8%至59,000人次及9,945 架次；貨運量與去年同月比較則下跌7.7%至357,000 公噸。局方指，貨運量下跌主要由於客機機腹載貨空間減少，令轉口貨運量下降所致，其中往來中國內地與東南亞的貨運量跌幅最為明顯。惟航空貨運服務需求仍然相對強勁，貨機起降量與去年同月比較增加23.1%；出口貨運量同比上升 7%，其中以北美市場錄得最大升幅。

機管局說，由於非香港居民入境限制持續，訪港旅客量下跌逾99%，隨着轉機或過境服務逐步恢復，為機場帶來一些轉機或過境旅客流量，惟需求仍然疲弱；轉機或過境旅客量按年下挫接近 100%，香港居民外遊人數同比下跌98%。

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記者：陳曉瑩