【慎防偷拍】輕鐵大叔疑鞋頭裝cam偷拍女士裙底 港男挺身而出擊退大叔被讚英勇

▲ 大叔疑似在偷拍女士裙底。

偷拍事件防不勝防，本港一名男子搭屯門輕鐵時，目睹一名中年大叔疑似將偷拍器裝在涼鞋的鞋頭，在車廂中偷拍女士裙底。該名網民用手機拍下全過程，並大聲喝止對方的行為，網民的行為受到網民讚揚。

該名男網民昨日（16日）下午在Facebook群組「真.屯門友」發布短片，表示自己乘搭屯門輕鐵507線途經河田站時，目睹一名中年大叔，疑似偷拍女乘客裙底，呼籲女士們要小心。

從短片可見，疑似偷拍的大叔當時身穿黃色上衣，迷你短褲，膠上的涼鞋有洞洞，他更不停拿著白色手機玩弄。短片中可見，大叔將右腳慢慢移動到前面一名身穿白色格仔長裙的女乘客，鞋頭更跟隨女乘客的移動而移動，疑似在偷拍。

拍片的男子拍片期間挺身而出，大聲質問該名大叔「阿叔，你做咩影人裙底啊？做咩影人裙底啊？」，他又好心提醒涉事的女乘客，「小姐，有人影你裙底啊！」，並著涉事女事主報警。

大叔被質問後立即收腳，但不停矢口否認稱「冇嘢」、「冇啲咁嘅嘢喎」，否認自己在偷拍。輕鐵其後到站，大叔、涉事女乘客及事主都相繼下車。

雖然該名大叔最後脫身，但有「眼利」網民表示，大叔當時在玩弄的白色手機，顯示的為偷拍畫面。至於拍片港男的行為則受到網民的讚賞，指遇到不道德的行為要挺身而出，保護女性。

也有網民表示，大叔疑似用來偷拍的工具很容易安裝，且可以安裝在不同的地方，更可以利用藍牙或wifi與電話連線，價格便宜，幾十元有交易，呼籲女士們千萬要小心！

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記者：王明芳