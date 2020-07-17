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救生員溺斃死因研訊續　上司指救生員均知潛水裝備不能隨意使用

社會 18:27 2020/07/17

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二級康樂助理雷敏琴（後）今午續於死因庭作供。（經濟日報記者攝）

荃灣近水灣 1名救生員疑穿潛水裝備下水工作，其後被發現在水底防鯊網上溺斃，死因研訊今（17日）續。死者上司、近水灣二級康樂助理指，死者遇溺前一日曾經取出潛水裝備查看，她稱當時即時制止死者，她指救生員均知道潛水裝備並非可隨意取用。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，有同事發現他身穿潛水裝備下水後失蹤，其後死者被發現掛在水底防鯊網上。

近水灣主管、作為死者上司的二級康樂助理雷敏琴繼續作供，她強調，救生員均知道潛水裝備並非可隨意取用，曾有同事欲使用而被她阻止。雷憶述，死者遇溺前1天曾到過辦公室內觸摸掛於牆上的潛水裝備，她即時喝止被告，問他為何要取用，死者當時回應他，「拎嚟睇吓姐」，她便説「睇完好擺返上去」，死者當時亦照做。

家屬問及雷，對話有否其他人作證。雷表示，她不記得有關對話於當天何時發生，但肯定當時沒有其他同事聽到兩人對話。

雷又供稱，她知道當天有專門檢查防鯊網的公司到泳灘作檢查，她指若公司要求救生員協助，主管亦不會容許，而康文署亦不會要求救生員潛水撿垃圾、調整浮波等。

事發當日曾到近水灣檢查防鯊網的潛水員周偉成指，事發前到達泳灘與職員打招呼後便乘船在水面工作，期間從沒有叫救生員協助其工作，其隊伍之後往其他地方工作，死者發生事故後再接報回到泳灘，從水中搜到死者用過的氧氣樽，樽上當時顯示仍有氣，大約可以多用20分鐘。聆訊下周一（20日）續。

記者：林欣樂

荃灣 康文署

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