【疫境自強】晚巿無堂食再延長變招自救　親子餐廳夥多間食店組外賣聯盟

▲ 疫境自強，發揮互助精神，餐廳食店組成外賣聯盟，一個WhatsApp下單，一次運費，便可以一次過柯打不同食店的菜式。

新冠肺炎第三波來勢洶洶，全港食肆被迫晚間只限供應外賣。幸而大家訓練有素，早已紛紛推出各種外賣優惠套餐、自取折扣更抵等自救方法。這家位於沙田石門某廣場內的大型親子餐廳，更加早著先機，聯合廣場內的5間食肆，組成一支名為「全送門」的外賣隊，一個WhatsApp下單，一次運費，便可以一次過柯打不同食店的菜式；重現了七、八十年代獅子山下，人人互助的守望精神。

▲ 餐廳的遊玩區內有專為2歲以下小朋友而設的區域。(餐廳提供)

此「全送門」外賣隊運作了兩個月，服務範圍都以沙田石門工業區和附近屋苑為主，身為其中一分子的KidsKiss Kingdom 親子餐廳，其聯合創辦人危柏熹 (Kenny)謙遜說不是自己的構思，「我們是被邀請的，由餐廳的行政主管 Vivian 負責和其他店溝通，結果一拍即合。」但他不諱言，自 KidsKiss 加入後是加速了整個構思的實踐，推出後做到300多張單，反應不俗。

每間店輪流每星期一次行政工作，負責接收柯打、落單分單、分派人手外出送餐等事宜。「老實說，大家香港人嘛，面對此艱難時刻，團結就是力量！」

▲ 餐廳內設了一隅給覓茶活作店經營。(曾耀輝攝)

同行互相幫助

Kenny 的大方經營理念，還可見於以下的一件事：話說廣埸內有一間超人氣茶飲店「覓茶活」，但因租約問題需搬離石門，他有見及此就邀請了茶飲店進駐，還在餐廳廚房內闢一隅給覓茶活繼續營業。「其實是雙贏，因為他們的粉絲入來幫襯後，才知道我們有餐廳有嘢食，因為一直都以為是兒童遊樂場。而他們也因著我們多了不同年齡層的客人認識了他們的品牌，我們亦乾脆一齊合作，他們搞飲品，我們繼續諗菜式來互相配合，有時同行不一定是敵國㗎！」他笑道。

▲ 遊樂區因疫情不開放，但餐廳則照常營業，經過餐廳的同事們過去幾個月的洗樓派傳單，工業園內開始人知道這裏有餐廳。(曾耀輝攝)

營業額向下滑

別見他說得輕鬆，實情由上年社會運動至今年的疫情開始，餐廳的營業額都處於低谷狀態，餐廳開於2018年初，由10位股東合資，個個都沒營運餐廳經驗，只是覺得親子餐廳應該有可為，便合作開店。「作為家長的我，是深深覺得香港沒有一間可供大人和細路都能一站式地舒適玩樂兼飲食的好地方。」

他續道：「而且那時帶過兒子到過當時一間著名的親子餐廳，但埋單嚇了一跳，實在不值，心想不如自己開一間。」

▲ 燒法國野春雞釀菠蘿野米($99、可配覓茶活香芋奶綠$22/200ml)：春雞內釀入菠蘿野米，很香口，加上雞皮焗得脆口，很美味。(曾耀輝攝)

他亦坦白說正是沒經驗，所以起初由籌備到開店一切都好混亂，又不懂宣傳，及至後來有些媽媽KOL來過，在自己Facebook分享後，那天的電話應接不暇，唯有掛起，結果又給人在網上劣評。經過他和股東們的一輪撥亂反正後，重得正面口碑，日日爆場。

▲ 野米芒果鮮蝦塔塔 ($58、可配芝雪芒果$42/700ml)：芒果甜而不酸，鮮蝦爽口，野米口感外韌內軟，令整道沙律口感更豐富。(曾耀輝攝)

「好景時試過每月營業額達150-180多萬，但今非昔比。因為要營運一間親子餐廳要顧及更多細微位，關乎到小朋友的安全和衛生至為重要。我們連波波池內的波波都要自己買原材料，然後搵廠做，堅持要具抗菌性高的日本原材料才用。」

加強清潔衛生

說到清潔衛生，未有疫情時已經有堅持，何況是現在？值得一提是他們很願意嘗試新的長效消毒服務，例如近月餐廳便改試了一個德國Vitroguard消毒劑品牌，可以為餐廳全方位零死角地進行消毒兼長效抗菌，最重要還是適用於孩童、長者和寵物。

▲ 再加強遊區的消毒和抗菌，轉用了德國Vitroguard消毒劑品牌，可以長效抗菌10天。(餐廳提供)

「希望再加強餐廳和玩樂區的清潔衛生，讓大家都可以玩得更安心。所以上兩個月亦有不少會員家長帶小朋友來玩，個場熱鬧起來。但如今疫情再升溫，又實在令家長為難。惟有繼續推出外賣之餘，亦要加緊添置VR設備，望疫情再緩和後，可以給年齡稍大的小朋友們來玩。」

Kenny說的VR設備是餐廳原本用來作Cooking Class的對面舖位，2月時疫情一到，所有親子Cooking Class搞不成，不能空置白交租，便想出這方法吸引中童、大童和爸爸們來玩。

▲ 士多啤梨燒烤醬雞肉潛水艇($66、可配覓茶活芝雪草莓$40/700ml)：雞肉以士多啤梨燒烤醬調味，吃來特別開胃，配回草莓特飲，很夾。(曾耀輝攝)

過去這一年，做餐飲業的老闆們，個個都要腦筋急轉彎才成。Kenny 亦努力地在當中想方法自救，「甚麼方法都要嘗試，雖然股東總會出現意見分歧時，但我則游說有方法就去試啦，如減入場費、親子下午優惠玩樂時段、自組家庭包場、專人教遊戲等，遲些又試試搞主題玩意，如懷舊食物派對。盡量做得幾多得多吧！」語帶無奈地說。



看到Kenny，想起這句話：「不是因為看見希望而堅持，而是因為堅持才看見希望。」

Info

KidsKiss Kingdom 親子餐廳

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期樓162號舖

電話：2882 7918 / WhatsApp 6573 3640

營業時間：12nn-9pm

備註：全送門外賣服務 WhatsApp 9784 9363，最低消費$150起，需另付$20運送費。（除了 KidsKiss 外，還有船仔、入麵、入素、豐園牛腩粉麵、清玉kingyo）

記者：郭秀芳