【廝守到老】相愛78年9旬老翁訣別愛妻　視力衰退自攜電筒見「最後一面」

▲ 馬來西亞一名老翁送別相愛78年的愛妻，送殯為見最後一面自備手電筒。

即使明白人生會面對生離死別，但到愛人離世一刻，還是會不捨。馬來西亞一位9旬老翁視力衰退，為到靈堂見愛妻最後一面，他自備手電筒，強忍悲痛送她最後一程，畫面非常感人，孫女不禁表示，「這是我看過最美的愛情！」

孫女張尤佳在Facebook發帖並上載多張相片，指94歲的公公及93歲婆婆二人青梅竹馬，在第二次世界大戰後結婚，牽手走過78年，一直恩愛非常。孫女好奇2人的相識過程曾開口問外婆，外婆説從小認識公公，雖然當時沒有婚禮、戒指，只是簡單吃飯，但從此相伴到老，不離不棄。

婆婆身體漸轉差 本月離世

可是，婆婆今年的身體日漸轉差，曾2度住院，即使出院後仍臥床不起，後來甚至無法吞嚥，但公公每天還是一如以往，堅持親手為她準備早餐。孫女表示婆婆臨終當天，特別叫公公進房陪伴在側，紅著眼凝望著他，彷彿在跟公公道別。婆婆最終在本月2日於家中安詳離世。

孫女回憶起小時候，公公視力未惡化時，經常穿著白色背心、騎著摩托車，載著打扮漂亮的外婆出門，

外婆生前愛美，總是化妝打扮一番才出門，兩夫妻這樣騎著摩托車恩愛出門，很多人都看過這熟悉的畫面。

公公強忍淚水 自備電筒見愛妻一面

在出殯當天，公公為了不讓家人擔心，不敢在家人面前流淚，口中一直說著「沒事沒事，婆婆不在了，没事就不要回来，路途很遠。」因為視力衰退，怕看不清婆婆的遺容，他自備了手電筒靜靜地凝望愛妻，只為看最心愛的人最後一面。

公公說他78年來都沒有罵過外婆，她還是很漂亮。

不捨愛妻離開 靜靜道別

在葬禮上，公公一直看著手錶，感覺不想送走婆婆，目不轉睛地看著婆婆的照片，「他甚麼都沒說，還執意送婆婆出殯，看看婆婆接下來住的地方。」而在葬禮結束當晚，家人們都假裝要回家，與公公道別後便躲在車後面偷看他，只見他抽了一根煙，在家外面徘徊，之後又望向天空，默默走回家把大門和窗簾關上，看到那個畫面，家人們不禁流下眼淚。

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責任編輯：王俊賢