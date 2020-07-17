【外賣優惠】6大酒店加推晚市外賣自取優惠抗疫　8度海逸6折JW萬豪7折

▲ 新冠肺炎第3波在港爆發，6間酒店推出外賣自取優惠。

新冠肺炎第3波在港爆發，政府再度實施限聚令及抗疫措施，由7月15日午夜起所有食肆下午6時至翌日5時只有外賣，不設堂食，香港多間酒店食肆隨即推出各項外賣優惠。經過一日辛勞工作的打工仔，回家後又不想煮飯的話，不妨考慮這幾款外賣，安在家中歎一個星級晚餐。

▲ 信和旗下酒店推出多款外送便當，訂購兩盒以上可免費獲贈甜品， 或另加$38換購野葛菜生魚煲唐排等滋潤湯水。（餐廳提供）

香港黃金海岸酒店

沙嗲軒、粵及聆渢咖啡廳推出10款外帶便當，包括便當E的3串雞牛豬沙嗲、星洲辣椒烤魚、清炒時菜配絲苗白飯，便當J的明爐燒鵝、滋補潤肺湯、紅燒麻婆豆腐、清炒時菜配絲苗白飯等，價錢80元起。

▲ 招牌海南雞飯$168︰香港黃金海岸酒店內沙嗲軒的招牌菜，肉嫩滑溜，再配上一碗雞油飯，滋味無窮。（餐廳提供）

另設單點菜式，如聆渢咖啡廳的半隻燒春雞配烤雜菜及蜜糖芥末汁、沙嗲軒的招牌海南雞飯及粵的多款精美點心及小菜，包括蛋煎糯米雞及蠔皇葱燒斑球等，全部外帶單點美食可享8折優惠。

訂購網站︰https://www.sino-hotels.com/hk/gold-coast/tc/offers/takeaway-menu/

城市花園酒店

綠茵閣推出8款全日供應的外賣套餐，如韓式套餐有牛肋條、芝士炸雞配炒粉絲等，日式套餐有天婦羅拼盤、壽司卷配章魚小丸子等。

泰式套餐則有柚子沙律、肉碎炒金邊粉配泰式魚餅及炸蝦餅等，每款100元起，滿1,000元可獲贈100元餐飲優惠券。其餘單點菜式可享8折，如有龍井茶王燻雞、家鄉福建薄餅及香草燒羊架等。

訂購網站︰https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/city-garden-hotel-hong-kong/dining

皇家太平洋酒店

精選5款便當包括日式照燒牛肋骨飯、招牌海南雞飯配福建薄餅、鮑汁北菇炆伊府麵配崧子甜酸魚柳等，每款70元起，並可以優惠價15元加配西式濃湯、中式老火湯或餐飲。

▲ 黃金脆魚皮$55︰皇家太平洋酒店沙嗲軒招牌菜，炸得金黃香脆，啖啖鹹蛋香。（餐廳提供）

滿600元以上可享尖沙咀區免費送餐，滿1,000以上可免費送至油麻地及佐敦區。另可以85折優惠單點柏景餐廳及沙嗲軒菜式，包括黃金脆魚皮、肉骨茶及麥皮牛油大蝦等。

訂購網站︰https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/the-royal-pacific-hotel-and-towers/dining

港島太平洋酒店

午晚市推出外賣套餐，可選XO醬炒斑球飯、招牌焗豬扒飯或日式燒鰻魚飯等，配例湯及點心全部88元起，並同時供應自選菜式，有招牌薄餅、越式炒河粉及素食番茄蘑菇意大利麵等，於官網訂購可享85折。

▲ 招牌焗豬扒飯$88︰港島太平洋酒店推出 的外賣套餐，配例湯及點心，價錢優惠。（餐廳提供）

訂購網站︰https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/island-pacific-hotel/dining

8度海逸酒店

晚市推出特選套餐有4款，包括中、西式2至3人套餐，最平168元起。西式套餐菜式有焗芝士龍蝦、紅洒燴牛尾、意大利風乾火腿薄餅及芒果拿破崙等，中式套餐則有紅燒魚腐斑腩、花蜜黑椒牛仔骨、XO醬炒斑球，再配姬松茸北菇螺頭燉雞湯。

▲ 8 度牛肉漢堡包$160︰配料有洋葱、番茄、生菜、煙肉及 蘑菇，分量十足，單點美食全日可享6 折。(餐廳提供）

另外亦有兩款半製成食材及日式雜錦刺身，包括紅洒燴牛尾及香草法式蒙古羊扒，食客可在家中烹調，非常方便。除套餐外，餐廳亦有近百款單點菜式選擇，如燒羊扒伴香草汁、蝦子黑松露野菌意大利粉及日式芥末醬燒牛肉雜菌三文治，全日可享6折優惠。

訂購電話︰2126 1960

JW萬豪酒店

中菜廳萬豪金殿供應多款窩心湯品、精緻點心，甚至以矜貴食材炮製的招牌菜，如龍蝦粒蟹肉焗釀蟹蓋、避風塘法國鵪鶉髀及豉味南瓜炒宮崎白毛豬等。

▲ 八珍醬方肉(每位$88)︰萬豪金殿招牌菜，將五花腩蒸至定型後與薑醋膽同煮， 再加入蕎頭絲及紅桑子乾中和肥膩感。（餐廳提供）

而JW咖啡室則有環球美食，如JW牛肉芝士煙肉漢堡、印尼炒飯及炭燒美國安格斯肉眼扒等，於每日中午12時至晚上8時供應，外賣可享7折，惠顧滿3,000元或以上可享港島區內免費送遞。

預訂電話或電郵︰2810 8366 or jwmarriott.hk@marriotthotels.com