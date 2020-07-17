【飯盒播毒】自私市民沙田公園長凳開餐　遺下食剩外賣飯盒街坊憂慮播毒

▲ 自私市民沙田長凳開餐後，遺下一堆打開外賣飯盒恐播毒。

新冠肺炎肆虐，本地爆發第三波疫情，個人及環境衛生備受關注，其中食肆實行晚上6時起禁止堂食的政策，無法在家中煮食的市民，或會改買外賣進食。最近沙田區疑有市民在公園食完外賣後，遺下一大堆飯盒，部分外賣盒更被打開，令網民憂心會污染環境，恐有播毒之嫌。

據Facebook群組「顯徑友」，有網民昨日分享兩張照片，相中可見在晚上一個公園的長凳上，有6個外賣飯盒，部分盒蓋被打開，盒中仍有食物殘渣。發帖者估計是有人在公園內用餐後，沒有收拾就離開，認為這種行為很容易引來老鼠曱甴，影響環境衛生。

事件亦引來網民議論紛紛，有網民狠批事主行為是「傳播病菌」，亦有人笑稱事主可能習慣在餐廳堂食，會有食店店員幫忙清理。有網民就留言指責：「有冇搞錯，甘無公德心」、「好差，超冇品」。

自政府實行新一輪防疫措施後，屢有市民沒有依法，有網民分享近日發帖，指責一對大叔大媽無視口罩令，在港鐵車廂拉下口罩兼進食，大批網民直斥自私，是在播毒，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣