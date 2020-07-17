【特殊教育】教大碩士生棄繙譯轉讀言語治療　辦社企自創桌遊助SEN生融入校園

▲ 教大碩士生黃厚豐，創辦社企及自創桌上遊戲幫助SEN生融入校園。

自小學業也非一帆風順的香港教育大學碩士生黃厚豐（James），對SEN學生的力不從心感同身受，亦因為這份同理心，他幾年前成立了社企幫助SEN學生家庭。最近，設計了一套刺激好玩的桌上遊戲，提升SEN學生的社交能力，讓他們更容易融入主流社會。

▲ James正修讀教大教育言語及語言病理學暨學習障礙理學碩士，更獲學校頒發本年度的校長嘉許狀，表揚其熱心服務社會的精神。（梁偉榮攝）

為照顧有學習障礙的SEN學生需要，政府於20多年前推行融合教育，安排SEN學生在主流中、小學上學，希望能透過平日與一般學生的溝通及交流，建立正常人際社交關係。

根據教育局的資料顯示，在2017至2018學年就讀於官津主流學校的SEN學生人數多達4.5萬人，比過去5個學年增加逾3成，正正代表着需要特殊教育的學生愈來愈多。

我細個讀書時總是記不入腦，上堂又容易疲倦，試過用不同方法改善，但奈何愈想做好，就愈做得不好。所花的時間確實比別人多，但最後能成功也非常開心。

任職主流小學特殊教育需要支援教師的James，今年即將在教大教育言語及語言病理學暨學習障礙理學系碩士畢業。憶起小時候學習之路，加上同理心作祟，他選擇以行動幫助同樣在學習上遇到障礙的一班SEN學生。

▲ James的社企有聘請義工，包括退休教師、中學生及大專生等，定期會舉辦講座教導他們如何與SEN生相處。（受訪者提供圖片）

James原本就讀繙譯系，自中六起已參加不同義工服務，幫助長者及SEN小朋友，當中與這班小朋友及家長的相處就有很多特別經歷，讓他感受良多。

家長們要照顧SEN子女時少不免會遇上困難，但當聊起開心事時，又會感觸到眼泛淚光。我見證到他們的關係是又愛又恨，希望可以用不同的方法幫助他們，繼續在學校服務這群體。

James在任職小學SEN支援教師的幾年間，曾看到SEN生在小息時總獨自徘徊校園或玩筆自娛，他不忍SEN生面對學業及社交的雙重障礙，於是開始自製些簡單遊戲，吸引學生主動加入，與SEN生打成一片。

▲ 他自創的《心大心細》桌遊獲社創基金資助10萬元，於今年內會生產及義賣200套，並免費贈予學校及非政府組織。（梁偉榮攝）

最近他就研發出一套以「彈」為主的多感官刺激桌上遊戲《心大心細》，增加小朋友間溝通互動的機會。「我觀察到小朋友很喜歡玩彈筆等小玩意，但學校是不批准的，於是我就設計出這副合法地『彈』的桌遊，玩法簡單，亦可訓練到小朋友的大小肌肉。」

桌遊融入校園

這款桌遊設有3種難度，最基本玩法是在一塊地圖上，以彈棋形式將棋子鬥快射入洞內，得分最高就贏。第2種玩法難度增加，地圖範圍加大增至4塊，玩家要將棋射入不同顏色的圈圈內得分。

而難度最高的玩法就附設有開心、傷心、憤怒及驚恐4款卡牌，因應事件引發情緒，再連繫不同的棋子行動，釋放情緒。

▲ 難度最高玩法有情緒卡牌，如由「考試沒溫習」引發情緒的驚恐卡，需要在洞口加設防禦工具來釋防情緒。（梁偉榮攝）

James說遊戲構思了兩年多，起初有想法時就開始買物資製作初版，但後來遇上樽頸位，現成物資不夠用，就自學Ps或Ai等軟件設計圖像，或請朋友幫忙畫公仔。

「這款桌遊設不同難度，適合任何SEN小朋友玩。在試玩過程中試過有主流學生想玩，就主動問我可否邀請某SEN同學一齊玩，而他們起初是沒有交流的，這是我最深刻的地方。」他說。

雖然SEN生在學習上時有情緒失控，James並沒有輕言放棄，當看到他們有進步，逐漸敞開心扉時，滿足感更不言而喻。

我是家中獨子，中學時又少結交朋友，對我而言，我就像他們的哥哥一樣，小朋友率真坦白，跟他們溝通其實很舒服。

而即將畢業，James亦已獲聘用為小學駐校言語治療師，他會繼續針對學生語言發展及社交溝通上，制訂不同訓練及遊戲計劃，盡力幫助他們融入校園。

▲ 童SEN同戲社企的服務對象，大多數是3至6歲的ADHD及自閉症譜系SEN小朋友。（受訪者提供圖片）

辦社企助屯門SEN生家庭

James於兩年前利用課餘時間與朋友合作創辦社企「童SEN同戲」，服務屯門區內的特殊教育需要家庭。與一般幫助SEN生的社企不同，「童SEN同戲」服務焦點主要集中在家長及親子關係上，分綫上及綫下兩大範疇。

綫上以大眾推廣為主，會在facebook專頁將關於特殊教育需要的資料以卡通形式表達出來，並開設家長WhatsApp群組，希望給予有類似經歷的家長一個交流的地方。

▲ 在童SEN同戲社交網站上，會有卡通漫畫推廣SEN生有關資訊。（fb圖片）

綫下部分則會舉辦親子活動及家長課程，如日營、參觀博物館或邀請專業導師舉辦烹飪班等。

他說︰「家長專注照顧SEN小朋友時，往往會忽略了自己的感受，而旁人眼光往往就是他們壓力最大的來源。我們希望藉着家長間的經驗分享，以及不同的親子活動，讓他們了解到小朋友玩樂時開心的另一面，能有所得着。」

作者：黃依情