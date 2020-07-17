【懷孕辛酸】高齡妻患卵巢多囊症難有孕　2年人工受孕無效自責：對唔住老公

▲ 有高齡港妻對於未能受孕為丈夫誕下孩子感到內疚。

不是所有夫妻的生兒育女之路都很順暢，有港妻對於未能受孕為丈夫誕下孩子感到內疚。她對於是否持續做人工受孕感憂慮，不敢向丈夫訴說心中感受，在網絡向其他港媽網民徵詢意見。

昨日（16日）在網絡討論區「親子王國」，有名港妻發帖，表示自己屬高齡，在2年前認識現時的丈夫，知道他很渴望有自己小朋友，故此兩人決定閃婚，婚禮安排簡單，希望以夫妻之名誕下子女組織家庭。

患卵巢多囊症難自然受孕

可是懷孕之路不容易，發帖港妻表示自己是高齡，他們馬上開始「生仔工程」，結婚前做身體檢查，發現有卵巢多囊症。

醫生話會影響生育能力，叫我減肥先。但係試咗半年都無咩反應咁。

開始人工受孕

心急的港妻跟丈夫見婚後半年未能成功受孕，接著2年開始進行人工受孕。

惟有開始我哋漫長嘅人工受孕旅程⋯⋯喺呢2年裡面我哋試過1次IUI ，1次IVF放咗胎3次。

花費大及無效感大壓力

人工受孕令港妻感到身心俱疲，金錢支出亦形成壓力，她自責愧對丈夫，有感雖然自己仍有胚胎，但因為卵巢多囊症令胚胎質素不佳，像迫不得以花錢接受人工受孕：

講真每次放胎都要錢，計計埋埋都唔平，而且都係一次又一次失望。我覺得好對我老公唔住呀⋯⋯

發帖港妻直言心痛得覺得眼淚不停在心裡面流，不知如何補償老公，感不知所措，

我知佢好想再繼續放胎，但係已經用咗好多錢啦，唔想再花錢。

網民鼓勵順其自然

網民留言鼓勵港妻不要介懷，勿給太大壓力予自己，留言鼓勵：「有小朋友其實都係一種緣份！順其自然，唔好太過強求吧！心理壓力太大，都會有影響的」及「睇中醫調理下先喇，調到心情又調到身體」。

另有網民媽媽分享自己情況，表示也有卵巢多囊症，亦試過小產一次，31歲生孩子，現時兒子都13歲了。

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責任編輯：王明芳