【財委會年結】陳健波：香港進入激進攬炒階段　衰敗由此開始

▲ 財委會年結記者會。（圖右起）主席陳建波、副主席陳振英。（曾耀輝攝）

立法會財務委員會今日（17日）發表年結。財會主席陳健波指，香港正進入「激進、攬炒」的階段，造成極大內耗，認為香港的衰敗由此開始。他又批評，政府在公關方面做得不足，認為如果這方面做得不好，政府會「冇運行」。

陳健波表示，在人事編制撥款議案方面，通過數量之所以較少，因有很多議員不滿意政府開位政策，而當局亦經常講不出開位好處，指有關方面需再深思。

他續指，雖然政府工作艱難，但在現今透明度高，容易透過文宣、社交媒體影響人的時代，「若在公關方面做得不好，政府冇運行，而政府無運行，香港市民都無運行。」他希望，政府請更多公關協助市民了解相關政策。

財委會在今個立法年度總共舉行56次會議，時間約253小時，是歷年最高，共審批85項財務建議，獲批准項目涉及的承擔額合共為4465億港元，大幅高於上年度的1221億元，亦是歷來最高款額。不過，仍尚有13個項目未能完成審議，包括明日大嶼的前期研究撥款。

對於「明日大嶼」撥款未能審議，陳健波坦言「感到可惜」，他認為「明日大嶼是必須的」，有助解決年輕人幾整體住屋問題，但可惜政府在宣傳工作做得不足，無法讓市民知道「明日大嶼」的好處。

有傳媒提到，在去年《逃犯條例》爭議中，陳健波提出的「收成期」論引起爭議，他表示，其言論引起好多五、六十歲的人的共鳴，指很多上一代好辛勞才建立財富，沒辦法再重建，認為年輕一代無權力摧毀上一代辛苦建立的成果。

綜合今屆財委會工作經驗，陳健波建議，議員應在會議前透過電話或會面，與官員先行溝通，以便在會議上聚焦關鍵問題。官員回答提問時，亦不應機械式重複表達既定立場，要學習如何在兩分鐘內回應問題核心。若委員指出的問題是真確，官員應勇於認錯及講述改善建議，不應迴避問題或隱瞞資料。

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記者：林曉君