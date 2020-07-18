【殺手】李成昌入行逾40年演戲熱情不減　好爸爸默默耕耘供女兒留學

▲ 資深綠葉王李成昌入行多年，在新劇《殺手》中演出有突破。

李成昌在《殺手》演黑幫頭目佛爺，做事心狠手辣，十分搶鏡。曾演過不少深入民心的奸角的李成昌，是電視圈中出了名的綠葉王，他自1979年入行至今，不經不覺在演藝界已逾40年。

不過，李成昌熱愛演戲的初心卻從未因時間磨滅，亦不論角色戲分多寡一樣全力以赴，得到太太與女兒全力支持的他表示，一直有錄下所有演出重溫，不斷改善自己。

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▲ 李成昌自1979年入行，做過不少深入民心的奸角。（經濟日報圖片）

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佛爺新挑戰

接拍《殺手》佛爺一角前，李成昌表示：「本以為這個角色是很普通的黑社會大佬，但演後發現佛爺與平時的角色不同，他像是有情緒病般，多了很多心理上的演繹及要思考的地方。」

他續說：「佛爺最大不同是他的形態、節奏及外部表情與內心情緒不同，以往多做輕鬆搞笑的角色，今次則集合了很多情緒戲，是最大的挑戰。」

李成昌在《殺手》中嶄新的演出得到監製陳維冠高度評價，更指他可問鼎今年的「最佳男配角」獎項，李成昌就謙稱一切言之過早：「最希望觀眾接受角色，但我對任何事都不會渴望苛求，只管隨遇而安。」

▲ 李成昌在新劇演出獲監製大讚。（《殺手》劇照）

李成昌的演技提升法

入行41年，李成昌從第8期藝員訓練班出身，在出道作《香港八一》至《香港八六》系列中，因演性格樸實的內地新移民青年康仔，而漸為觀眾熟悉。之後，李成昌轉為奸詐及滑稽的戲路，《溏心風暴》常在德等奸角深入民心。

談到如何把類似角色作不同演繹，李成昌指自己身後有個「百子櫃」：「創作角色是一門學問，是生活與工作經驗的積累，所以我有個百子櫃，儲了多年做戲的資料，令我每次都可以有不同的演繹。」

此外，李成昌對自己的演出亦非常有要求：「錄了自己多年來的演出，不時回看會有不同的感悟，是改善提升自己最好的方法。」

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▲ 李成昌從演多年依然堅持提升演技。（經濟日報圖片）

見證演藝圈變遷

李成昌亦身兼無綫藝員訓練班導師，從演逾40年與不同年代的演員合作，見證電視圈無數的變遷。

他稱：「現在拍劇有很大分別，以前我們有排戲時間，可以觀看對手表現然後調整演出，但現在拍劇時間較緊逼，一埋位就拍，劇接劇地去演，所以年輕演員更辛苦同時又很專業。」

雖然模式大轉變，但李成昌都非常敬業：「有變遷是好事，我也不會難適應，因為喜歡戲劇，一直都有接著演故不會生疏。而且每次入廠前都一定會先看劇本，其實勤力是不會感到辛苦的，只有懶才會覺得辛苦。」

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▲ 李成昌見證電視業變遷，並大讚新一代演員好專業。（經濟日報圖片）

放手讓女兒外闖

演過無數奸角，李成昌的奸狡形象廣為人知，但他慶幸現實中沒有被普羅大眾當壞人，而且事業更得到太太及女兒大力支持：「太太是劇集是否受歡迎的指標，只要劇集在她公司引起同事討論，她回來把意見告訴我，我就知該劇一定得。」

李成昌與太太育有一女，女兒現在於英國留學讀高中，來年期望考入大學讀心理學。

他指女兒到英國留學最主要是她喜歡：「我現在有能力送她去讀書，她又喜歡當地環境，未去時在香港的成績一般，去到後成績突飛猛進，考取了英文及數學全班第一名，讀得很開心。」

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▲ 李成昌與太太育有一女。（微博圖片）

他再指：「讓她去留學前都與太太商量了很多，知道要承受很多可能發生的事，但都擔心不了太多。她當時在英國的首兩個星期是很不適應，但慢慢習慣後都無事，一星期都會通話幾次，維持好感情。」

女兒留學英國，李成昌與太太在港工作生活，二人結婚27年依舊感情要好。

李成昌分享夫妻相處最重要是「忍」：「很多愛情結婚後都會變成感情，但不是指不再愛對方，而是感情會更多。與太太相處就是互相忍讓，有時對方做了不合自己方式的事，要先忍耐並嘗試接納用對方的方法做事，這才可令一個家庭維持到老。」

現實中的李成昌與佛爺相反，完全是和善暖男。

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記者：陳家瑩