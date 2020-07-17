【新冠肺炎】公務員局：個別部門可AB更在家工作

▲ 政府再次提醒政策局和部門盡量彈性處理員工的上班安排，並維持公共服務。 （資料圖片）

公務員事務局發言人今日（17日）表示，政府致力在疫情下保障僱員的健康和安全，再次提醒政策局和部門盡量彈性處理員工的上班安排，並維持公共服務。

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公務員事務局日前向政策局和部門發出指引後，一直與部門緊密聯繫，密切了解執行情況。今日局方就指引作出補充，為部門可如何落實預防感染和減低社交接觸的安排，提供已有個別部門採取的措施。

在彈性上班和午膳時間方面，部門可以考慮擴大彈性時間的幅度，讓更多員工可避開早上和黃昏交通最繁忙的時間上、下班，及在一般的午膳時間以外用膳；

針對個別部門內須提供必要公共服務或職能，可考慮將有關人員分成兩組，交替在家工作，確保即使個別人員不幸受感染，亦不致令服務停頓。

若有同事需要等候病毒檢測結果，部門可考慮安排同事在等候期間在家工作。

部門可按實際情況，作出特別安排，考慮讓懷孕員工在此期間在家工作。

政府一直在保障僱員的健康和安全的前提下，為市民提供公共服務。事實上，早前在年初實施特別上班安排期間，大部分政府前線人員和紀律部隊仍須正常上班，維持公共服務和部門正常運作，以及參與抗疫工作，盡量避免市民的生活受到嚴重影響。

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責任編輯：吳卓峰