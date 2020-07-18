【新冠肺炎】醫管局料短期內啟動鯉魚門公園度假村接收穩定患者　需要時72小時內可運作

▲ 鯉魚門公園度假村內有政府早前所建的獨立隔離設施，醫管局消息指合適用作隔離正康復的病人之用，並料會於短期內啟用為社區康復中心。（照片由醫管局提供）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，屢爆發群組個案，更涉多宗不明源頭感染。醫管局已預留鯉魚門公園度假村作為社區康復中心，以接收正康復、已無症狀的病人繼續接受治療；現時已有6至7名醫生及23名護士候命，一旦有需要可於72小時內啟動，首階段或先接收100名病人。

醫管局消息稱，屆時每名患者將獲安排單獨入住中心內獨立屋，當值醫護透過視像會診及雲端科技，跟進病人情況及將病人數據連接醫管局系統，中心如有突發情況，東區醫院將作支援。

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本港昨日再多58人確診，自7月初踏入第3波疫情以來，至昨日已有逾300人確診，當中更不乏感染源頭不明個案。根據醫管局數據，至昨日已啟用1207張負壓隔離病床，使用率為62%；已開啟650間負壓病房，使用率為71%。

醫管局消息指，因應第三波疫情劇烈，確診個案急增，考慮須遠離民居及有獨立屋作隔離，最快或需今個月內啟用柴灣鯉魚門公園度假村作為社區康復中心。

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據了解，社區康復中心計劃接收已無症狀正於康復當中的確診患者，包括CT值較高傳染性較低的患者，或是病毒測試徘徊於陰性或陽性之間的個案，惟孕婦、小童或無自理能力者則不會接收：

病人會強制留於房中不能外出，就算佢違規外出呼吸了一口氣，病人病毒量低，(戶外)空氣流動都足以稀釋至安全情況。

▲ 醫管局將安排合適的病人單獨入住社區康復中心內的獨立屋，並規定不能外出，每天須自行量度體溫等。（照片由醫管局提供）

▲ 病人入住社區康復中心後獲將獲發一部平板電腦，並須每日按指示自行度血壓及量體溫等，有關數據透過雲端科技上存到醫管局臨床記錄系統，予當值醫護監察。（照片由醫管局提供）

消息人士稱，不同聯網公院屆時會按轉介條件，將合適病人轉介評估，社區康復中心亦會擬定每日上午時段用作接收轉介病人；病人將獲安排單獨入住中心內獨立屋，及獲發一部平板電腦，須每日按指示自行度血壓及量體溫等，有關數據透過雲端科技上存到醫管局臨床記錄系統，當值醫護亦會利用視像會診跟進患者情況。

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醫管局消息補充，中心就近的東區醫院將用作支援，如遇中心有病人突然惡化，將會轉送東區醫院跟進；相反如病人轉到中心後，相隔48小時的兩次深喉唾液病毒檢測結果均呈陰性，就可獲安排「出院」返回社區。

據知，現時醫管局已有6至7名急症科醫生、23名護士，亦有醫療助理及文員等候命，一旦有需要時可於72小時內啟動社區康復中心，首階段可足夠應付100名病人；其中護士將分三更照顧病人，未來將視乎入住病人數目，將增加中心護士人數及招募其他部門醫生協助，如中心300多個單位全爆滿，估計共需55名護士協助。

被問及現時鯉魚門公園度假村仍有接受柩疫人士入住，醫管局一旦情況緊急能否及時啟動，醫管局消息稱，現正與衞生署密切磋商當中，待當處騰空所有單位後就會啟用，惟亦不排除情況緊急，或未待完全騰空所有單位，就需轉送患者到該處。

換言之，檢疫人士或病人有機會於鯉魚門公園度假村共處，惟消息強調區內兩處隔離設施相隔一定距離，且病人不能自行出房。

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記者：陳正怡