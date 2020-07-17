【新冠肺炎】新藥瑞德西韋獲有條件批准在港註冊　專家指有助提早4天康復

▲ 不少確診者曾到街市，食環署加派人手清潔，圖為牛池灣街市。（黃建輝攝）

本港疫情第三波，新冠病毒入侵社區，今日新增58宗確診個案，治療新冠肺炎新藥瑞德西韋獲有條件批准在港註冊，藥劑及毒藥業管理局轄下委員會舉行臨時會議評核申請，指出雖然相關藥物的安全性、效能及素質數據非常有限，但基於現時公共衞生緊急事態、本地醫療需要，以及無其他已註冊的治療新冠病毒藥物，認為應用瑞德西韋的效益仍大於風險，決定有條件批准註冊申請。

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香港藥劑業及毒藥管理局轄下的藥劑業及毒藥（藥劑製品及物質註冊:臨牀試驗及藥物測試證明書）委員會於今日有條件批准瑞德西韋的藥物註冊，註冊證明書持有人為 「Gilead Sciences Hong Kong Limited 」，衞生署藥物辦公室負責向管理局及委員會提供專業及行政支援。

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為加快用於2019冠狀病毒病的藥物的註冊審批，委員會舉行臨時會議評核有關申請，考慮到雖然只有非常有限的安全性、效能及素質的數據，但基於現時與2019冠狀病毒病相關的公共衞生緊急事態、本地的醫療需要、以及現時沒有其他已註冊為治療2019冠狀病毒病的藥物，認為應用瑞德西韋於治療2019冠狀病毒病的的效益仍大於風險，於是決定對有關藥物的註冊申請作出有條件批准。

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在有條件批准註冊下，「Gilead Sciences Hong Kong Limited 」仍需要根據委員會提出的條件，向衞生署藥物辦公室提交進一步的臨牀研究及上巿後報告的安全性、效能及素質的數據。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指出，研究發現，早前在香港試用的抗病毒藥「瑞德西韋」，可令新型肺炎患者早4天康復期。

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記者：伍瑋瑋