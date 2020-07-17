本屆立法會最後一日　張建宗：議會長期政治化

▲ 政務司司長張建宗表示，議會長期政治化。（陳宛彤攝）

今日是本屆立法會最後一日，立法會舉行會議至今晚11時59分。政務司司長張建宗表示，立法會愈見政治化，秩序出現嚴重問題，令到特首難與議會有理性溝通。

張建宗強調，政府重視行政立法關係，但近兩年就算審議經濟、民生項目都變得政治化，去年十月份，特首更史無前例，無法完成宣讀施政報告，他批評非建制派議員不斷以政治手段，凌駕市民福祉，令政府申請撥款工成舉步為艱，而前兩日的會議上，一共點算法定人數多達19次，直言是蹉跎歲月。

張建宗強調，立法會是通過理性溝通尋求最大共識的地方，無奈有人長期以政治掛帥癱瘓議會，罔顧民生經濟令廣大市民受害，形容今屆立法會工作「風雨飄搖」，但在建制派大力支持及政府同事努力，仍取得一定成果，包括通過74項政府議案，包括《國歌條例草案》。他又向緊守崗位、行使憲制職權的建制派，代表政府致謝意。

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記者：陳宛彤