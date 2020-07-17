立法會選舉提名期開始前　政府再調動民政事務專員

▲ 新任黃大仙民政事務專員黃智華、新任離島民政事務專員楊蕙心。（政府新聞處圖片）

９月的立法會選舉提名期於明日展開，政府此前再宣布有民政事務專員調動。保安局助理秘書長楊蕙心明日接替李炳威出任離島民政事務專員，政制及內地事務局助理秘書長黃智華，則會同日接替江潤珊出任黃大仙民政事務專員。

今年立法會選舉有別以往，各地方直選，負責審查參選人資格的選舉主任，將則由其他區的民政專員跨區擔任。楊蕙心出任離島區民政專員後，將負責新界東直選的DQ工作；至於黃智華出任的黃大仙民政專員後，則會負責港島區選舉主任工作。

早前政府分別已更換中西區、九龍城及沙田民政事務專員，他們亦分別擔任九龍西、九龍東及新界西的選舉主任。

另外， 政府下午亦同時宣布調任四個政策局的常任秘書長。現任教育局常秘楊何蓓茵，將下月7日出任公務員事務局常任秘書長，接替已展開退休前休假的周達明；財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）李美嫦，則調任為教育局常秘。



而工業貿易署署長甄美薇，下月10日將接替李美嫦的工作，出任財庫局常秘。運輸署署長陳美寶，則會在下月1日出任運輸及房屋局常任秘書長（運輸），接替將展開退休前休假的黎以德。

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