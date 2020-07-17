【新冠肺炎】食環署為食肆員工安排免費病毒檢測　食肆負責人可即日起登記【附申請方法】

▲ 食環署宣布為設有堂食的食肆員工安排病毒檢測服務。（資料圖片）

本地疫情爆發涉及各行各業，包括多間餐飲業的員工，食物環境衞生署表示，今日（17日）開始為設有堂食的食肆員工安排新冠肺炎檢測服務，由即日起，食肆負責人可透過食環署網站上網登記，而公眾街市熟食／小食攤檔和持牌熟食小販攤檔負責人則由檢測承辦商（Prenetics Limited）聯絡而無須上網登記，食環署強烈呼籲食物業界積極參加檢測計劃。

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食環署稱，由於本港疫情自7月初開始變得嚴峻，為加強防疫抗疫工作，政府決定為較高風險群組進行病毒檢測，以保障公眾健康。當中包括為食肆員工（包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂、公眾街市熟食／小食攤檔和持牌熟食小販攤檔）提供自願性質的一次性免費病毒檢測服務。

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發言人說：「為食肆員工提供的檢測服務由今日開始。食肆負責人可在食環署網站 網上登記。公眾街市熟食／小食攤檔和持牌熟食小販攤檔負責人則無須在食環署網站登記，檢測承辦商會直接聯絡他們。

在計劃下，檢測承辦商負責提供一站式採樣及檢測服務。檢測承辦商會派員到食肆派發樣本瓶予員工以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。檢測承辦商會與食環署緊密合作，根據風險評估、人手資源及登記的食肆數目釐定先後次序。」

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檢測承辦商計劃這數天的工作會涵蓋黃大仙及觀塘等地區，並在今日率先派員前往黃大仙區派發樣本瓶。檢測承辦商會陸續為其他地區的食肆員工進行檢測工作。

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責任編輯：蘇文軒