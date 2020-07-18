【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心3名文職人員初步確診　患者同層工作

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港昨日（17日）新增58宗確診個案，50宗屬本地感染，其中18宗源頭不明，另外有當中8宗是輸入個案。

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疫情未退，今日（18日）屯門醫院眼科中心3名文職人員初步確診。屯門眼科中心一名女文員於７月１６日前往屯門醫院職員診所求診，昨日 (17日) 下午其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。這名文員在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作。她近期最後一日上班是7月15日。



新界西醫院聯網昨日下午得知有員工初步確診後，陸續安排眼科中心的職員進行新冠病毒測試，截至今早已安排最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員初步確診2019冠狀病毒病，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程配戴口罩。



新界西醫院聯網已安排屯門眼科中心昨晚進行徹底清潔消毒。聯網正聯同衛生防護中心一同跟進事件並追蹤相關的密切接觸者。

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衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋