【新冠肺炎】許樹昌：第三波疫情或源於豁免檢疫海外入境者

香港目前正爆發新冠肺炎第三波疫情。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席電台節目時稱，第三波在本月5日出現，估計源頭是因政府豁免檢疫海外入境人士，入境後經公共交通工具傳播病毒，令病毒走入社區。

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許樹昌指出，近期確診數字急升，涉及不同行業及群組，當中有4成來源未明，假如未能找出緊密接觸者，疫情恐更加嚴重。他續指，在公共衞生角度，不能因公營醫療系統受壓，而不多做病毒檢測，未來若持續出現社區爆發，可考慮利用亞洲博覽館等地方作臨時醫院，但要解決排污系統問題。

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對於政府收緊限聚令，禁止食肆在晚上6時後堂食。許樹昌認為，是顧及上班族需要，才沒有禁止早午市堂食，日後疫情放緩時，限聚令仍需要設有人數上限。

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責任編輯：陳宛彤