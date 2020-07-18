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【新冠肺炎】母子經港珠澳大橋入境珠海確診　11歲子在港讀書

社會 10:50 2020/07/18

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴竣，廣東省衞健委通報，珠海新增2宗輸入病例，涉及一對由香港入境的一對母子，分別為31歲女子及11歲男童，居於油尖旺區，上周四(16日)經港珠澳大橋入境時，經檢測後確診。

根據廣東省衞健委通報，珠海市昨日新增2宗香港輸入個案，涉及一名31歲陳姓女子，報稱無業，過去半年一直居於油尖旺地區，以居家為主，僅隔2至3天外出買菜一次。

患者上周四下午偕同兩名兒女，包括一名11歲兒子，經由朋友開私家車，由油尖旺區開往港珠澳大橋香港口岸；約傍晚6時45分經穿梭巴士抵珠海口岸；經檢測採樣後，再轉乘大橋口岸入境人員轉運專車，於晚上約11時34分抵達珠海隔離酒店隔離。

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通報稱，患者昨日早上8時檢測結果對新冠肺炎呈陽性，即由負壓救護車轉送到中大五院隔離治療，同日下午經覆檢後確診。患者的兒子亦於同日下午確診，二人分別屬普通型及輕型，現時情況穩定。

通報又指，患者兒子過去半年於本港就讀小學，上周二(14日)開始暑假，及後以居家為主，並於日前偕母到珠海後確診。患婦報稱，於乘車、口岸排隊及等候期間，都有戴上口罩。

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至於於珠海與兩名患者有密切接觸的人士，包括家人、同車乘客及司機，亦已全部集中隔離，接受醫學監察。

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責任編輯：陳正怡

疫情 珠海 港珠澳大橋 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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