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【重新出發】傳朱智賢解凍復出主持《東張西望》　謝東閔對女友不離不棄：前事不究

娛樂 11:17 2020/07/18

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今年4月底，藝人朱智賢被爆因拍新劇抽離不到，而背謝東閔出軌人夫黎振燁，事件哄動全城。朱智賢與黎振燁公眾形象破滅，雖各自獲伴侶原諒但事業就跌至谷底。事隔近3個月，有消息指朱智賢將獲解封機會，於個多月後重返節目《東張西望》做主持。

朱智賢有望於個多月後重返幕前做主持。（Instagram圖片）

傳朱智賢獲解封

4月底，有傳媒拍得朱智賢與黎振燁車廂食蛋糕，踢爆二人戀情。當時，黎振燁太太已懷有身孕，故黎振燁由愛妻號轉被封世紀賤男。而朱智賢則有緋聞男友謝東閔，男方更大方陪女方開記招交待事件，終確定二人情侶關係。

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雙方伴侶都原諒二人，霧水情緣亦極速斬纜。現時黎振燁專心照顧太太及兒子，朱智賢則已停工近3個月靜思己過。

近日，有消息傳出指，朱智賢有望於個多月後重返節目《東張西望》做主持，正式解封試水溫，不過朱智賢就未有正面承認事件。

謝東閔大方原諒朱智賢犯過的錯。（經濟日報圖片）

謝東閔大方不追究

而在事件發生以來，謝東閔一直表現大方，保護女朋友的功夫做得非常足，更有傳他購入大屋準備與朱智賢結婚組織家庭，既往不咎。

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近日謝東閔為演出新劇《殺手》宣傳，當時他向傳媒表示已跟朱智賢「分居」，但二人仍常見面，他也會陪女友去做運動及健身。

謝東閔早前接受傳媒訪問中亦大方表示現時與朱智賢感情穩定，被指二人「分居」，謝東閔指他們從未同住，故不存「分居」之說，更笑言自己沒有買樓，可見女友非貪慕虛榮。

對於之前發生的事，謝東閔稱不會再重提，大家最重要是向前望，其他事都已不再重要。

朱智賢在休息期間也沒有意志消沉，並不時在個人IG發文保持與粉絲聯繫，而且都表現出積極的態度，比如上載做運動的相，及看書自勉，雖然暫未有機會出鏡，但她仍努力保持最佳體態為復出作好準備。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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