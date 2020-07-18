【新冠肺炎】鯉魚門公園接收患者　高拔陞料一至兩周內啟用

香港正爆發新冠肺炎第三波疫情，醫管局已預留鯉魚門公園度假村作為社區康復中心，以接收正康復、已無症狀的病人繼續接受治療。醫管局行政總裁高拔陞出席電台節目時指，有可能在1至2星期內，啟用鯉魚門公園度假村作為社區隔離中心。

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高拔陞表示，選用鯉魚門公園度假村已作多方考慮，例如病人及公眾安全、感染控制等，認為度假村有獨立房間，經專家視察後，認為適合作社區隔離設施，亦是暫時最快、最合適使用的設施。

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另外，高拔陞又指，目前正研究，以亞洲國際博覽館作為另一個社區隔離中心，因為該處有用作檢測中心的經驗，而且地方大，容易作分流，醫管局亦正與私家醫院討論，能否協助檢測病毒，以及設二綫隔離病房接收情況穩定病人。

他續指，今次疫情與之前有不同，確診者大部份年紀較大，又有長期病患者，所以住院時間較長，會影響病床流轉情況，現時正逐步減少非緊急服務。

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責任編輯：陳宛彤