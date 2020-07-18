【新冠肺炎】一混種短毛貓對新冠病毒呈陽性反應　其居彩虹飼主日前確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港疫情持續蔓延，漁護署昨晚指，一隻居彩虹的混種短毛貓糞便樣本，對新冠病毒呈陽性反應，惟現時未有任何病徵，正於港珠澳大橋口岸動物居留所來疫，其飼主早前亦已確診。署方會為患貓進行密切監察及作反覆測試。

漁護署發言人昨稱，一隻居彩虹的混種短毛貓因應其畜養人確診，於7月10日獲送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫；經連日抽取其口腔、鼻腔、直腸及糞便樣本進行檢驗，其中7月13日的糞便樣本對新冠病病毒測試呈陽性反應，惟及後收集的樣本均呈陰性。

署方稱，該貓隻現時沒有任何與相關病徵，署方會繼續為該貓隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。

發言人強調，現時未有證據指寵物於人類感染新冠病毒的傳播角色，但提醒飼主須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，及避免親吻動物等；身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

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責任編輯：陳正怡