【新冠肺炎】梁卓偉：疫症再臨港府應發揮香港人優點迅速及靈活應變

▲ （經濟日報資料圖片）

本港踏入新冠肺炎第三波，短短兩周已增逾300宗確診個案，港大醫學院院長梁卓偉認為控疫措施是一把雙刃刀，惟強調疫情再臨，港府應發揮香港人迅速、靈活反應的優點，盡快採購疫苗及防疫資源，勿讓港人失望。

港大醫學院院長梁卓偉於港台《香港家書》提及，是次疫情爆發，慈雲山為其中一個重災區，當區爆疫的一家護老中心之前一直有隔離措施，老人家相對安全，惟措施稍有放鬆就馬上爆疫，致8成院友染疫，當中2人更因而奪命。

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他形容，控制疫情的措施其實是一把雙刃刀，保護長者免受感染之餘，卻因為家人未能探望，為長者帶來另一方面的健康影響。

梁卓偉認為，當前疫情再臨，特區政府應該發揮香港人迅速、靈活反應的優點，盡快採購疫苗及其他防疫資源，千萬不要讓香港人失望。

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他又提及，除關注長者外，社會必須面對及處理「健康公平」或者「健康平權」問題，英美等西方社會譬的非洲裔、拉丁裔及南亞裔國民感染及死亡率相對較白人均特別高，而本港不同地區、不同群組的疫情似乎也有明顯分別。



他指出，「健康平權」最終目標是予每一個人都能獲得全面、公平和健康生活的機會，疫情似乎更突顯解決有關問題的急切性，冀市民繼續保持理性，千萬不要歧視確診病人以至緊密接觸者。

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責任編輯：陳正怡