【神童殞落】3歲熟背數百首唐詩13歲入大學　神童1年後滿缸紅險遭退學

▲ 內地有名青年於13歲跳級入大學，贏在起跑線上，卻後勁不繼，差點面臨退學。

內地一名青年天資聰敏，小時候被喻為「神童」，13歲已跳級入大學，贏在起跑線上，卻後勁不繼，差點面臨退學。表面原因是他的獎學金被撤回，而撤回的決定涉及神童的讀書態度表現及個人品行，令曾備受觸目的一代神童殞落。

綜合內地傳媒報道，1996年在貴州出生的廖葳，從小天資聰敏，3歲已經熟背幾百首唐詩，5歲提早讀小學，僅花2年半就完成6年小學課程，直接跳級讀高中，13歲時在高考取得563分佳績，可入讀中國農業大學。

13時獲獎學金讀大學

廖葳家境不算富裕，父母擔心難以負擔兒子的大學學費和生活費。當時，貴州當地企業「貴州茅台公司」知道神童的情況，決定給廖葳獎學金，承諾支付4年大學全額學費及生活費，讓他專注讀書，不用憂愁經濟開支。

當時，13歲的廖葳宣稱希望成為科學家，貢獻社會，並計劃花2年修畢本科學分、2年讀研究生、2年讀完博士等，充滿大志。

入大學後沉迷打機成績差

不料，1年之後廖葳險被迫退學，原因是他不再獲發獎學金。

據悉，貴州茅台突然決定停止資助神童，是基於廖葳上大學後沒有努力讀書，沉迷打機，常常走堂，成績差到每科目都不合格。成績差外，另一方有感神童從來沒有道謝該企業。

最後廖葳不用退學，但被迫轉學系，一代神童就此殞落。外界紛紛討論雖然孩子資優跳級，但父母未有好好教導做人處事，令孩子過份以自我中心，爸媽有份摧毀神童。

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責任編輯：王明芳