【無品乘客】大嬸搭九巴拉低口罩到下巴 乘客：成車人話佢都唔知衰

▲ 大媽搭九巴時拉低口罩到下巴， 有乘客不滿。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，其中慈雲山群組至少再新增7宗個案，包括元氣壽司員工、慈雲山中心保安員、慈雲山街市菜檔，令該區市民人心惶惶。昨日有網民在「慈雲山資訊交流」發文並分享圖片，指自己登上一輛5C九巴開往慈雲山，期間發現有一位大嬸將口罩拉低至下巴，並沒有遮檔着口和鼻位置，一旦是隱形病患者，則變相在巴士內播毒，完全沒有公德心，十分自私。

網民指，當時有其他乘客指摘該名大嬸，但對方完全沒有理會，態度依舊。

日前亦有網民指自己乘坐往大埔的72x巴士期間，目睹一名女乘客拉低口罩，又脫掉涼鞋，背靠著窗邊，將雙腳放上旁邊的座位上，一人霸佔了3個座位。不少網民留言批評女生的行為自私，「冇公德心」、「隔住mon都聞到臭」。有網民表示，遇到類似情況，應立即告知司機，亦有網民呼籲大家要注意個人衛生，「愛護自己、家人及身邊的朋友，請勿讓病毒有機可乘」。

無品港女一人霸佔了3個座位，詳情請睇【下一頁】

違者可被罰款5000元

本港爆發第三波疫情，社區持續有多宗不明源頭個案。政府7月15日起強制規定乘搭公共交通工具必須戴口罩，司機可拒絕無戴口罩的乘客上車，若乘客拒絕，最高會被罰款5000元。警方表示，規定生效至今早5時，共接獲22宗相關報案，並作出10次勸喻或警告，暫未發出任何傳票。

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