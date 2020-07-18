【港區國安法】美通過香港自治法案　葉劉淑儀：啼笑皆非

美國總統特朗普早前簽署通過《香港自治法案》，又頒布行政命令取消香港特殊待遇。行政會議成員、新民黨葉劉淑儀今日接受電台訪問時指，對法案感到嗙笑皆非，美國認為港區國安法會危及美方安王及經濟，是「抬舉」了香港。

葉劉淑儀直言，美國揚言制裁是粗暴的干預，認為香港和平安定與美國無關，因香港並非美國的殖民地。她相信，美國做法是要牽制，港府在9月立法會選舉的DQ（取消資格）行為，認為現時美方不會制裁港府官員，或要待有知名人士被控違反港區國安法，或者有大批民主派被DQ才出手。

另外，上周末舉行的民主派初選，有逾61萬人參與投票。葉劉淑儀認為，投票的大多是激進派，相信還有大批人士未投票，不會因而對9月選舉感到悲觀。她又認為，初選反映激進力量騎劫議會，令到溫和民主派，如民主黨胡志偉、黃碧雲如同綁架。

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責任編輯：陳宛彤