【開心速遞】醜小鴨Anita蛻變威龍潘金蓮　張明偉梁茵過電有望組新CP【有片】

▲ 張明偉與梁茵在《開心速遞》中是歡喜冤家。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》有望再出新CP！George（張明偉飾）自追女神Venus（鄺潔楹飾）不果後，慢慢與Veuns家姐Anita（梁茵飾）有感情增長。昨晚，George更幫助Anita在IT狗Mouse（吳展驊飾）手中拿回黑材料。二人更在補習社倒地互望，似乎有過電！

▲ George與Anita似乎有成功過電。（電視截圖）

Anita晉升觀音娘娘之路

《開心速遞》昨晚揭開Anita的收兵之謎，原來中學時期的Anita是「醜小鴨」一名，卻為了暗戀的師兄而默默付出，但對方只是玩弄感情的騙子，更叫她參加「城市驚喜」的選美比賽，最終令Anita被同學恥笑，並踢破師兄的真面目。Anita自此發奮變美，誓要成為所有男人都為之傾倒的女神。

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▲ Anita以前是醜小鴨。（電視截圖）

「城市驚喜」的秘密本來無人所知，但IT狗Mouse因有感被Anita欺騙感情，故把她的黑歷史翻出並要脅她被勞役十天。Anita向George請求幫忙，George成功替她搶回雜誌並銷毀，二人不慎倒下，更互望過電！不過，George原來有把Anita的黑歷史拍下，並威脅她請吃飯。

▲ Anita向George哭訴為何要成為娘娘。（電視截圖）

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張明偉梁茵有望組新CP

張明偉與梁茵在戲中都是歡喜冤家，不過今次二人感情似乎大躍進，而且George也是有錢仔一名，非常符合Anita的擇偶條件，故二人有望再為《開心速遞》組成新CP，發展做情侶！

▲ 這場戲拍攝時正值紅色暴雨警告。（電視截圖）

張明偉亦在社交平台分享拍攝感受，原來戲中的下雨戲是在紅雨下拍攝，眾人都非常敬業。他寫道：「今晚呢集見証大家第一次紅雨底下拍攝，仲要係落雨戲，真係水車都慳翻！所以話，啲相濛啲都係有原因嘅...」

網民對二人組CP都看似很受落，表示很期待他們的感情發展。

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