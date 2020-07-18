【新冠肺炎】伊利沙伯醫院一名94歲確診男病人離世　累計12宗死亡病例

▲ 醫管局公布多一宗死亡個案，本港累計12宗新冠肺炎死亡病例。

伊利沙伯醫院發言人今日（18日）公布，一名94歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（確診個案第1365號）於今日10時08分離世。

涉事的第1365宗確診患翁為本身有長期病患，於7月9日因發燒及咳嗽送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診2019冠狀病毒病，被送到隔離病房接受治療。

病人於7月13日情況轉差，醫院就曾病人的病情與家屬溝通，病人家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，期間醫院為病人安排氧氣支援，病人延至今日上午離世。院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。

根據衞生防護中心資料，患翁與太太同住慈安邨安康閣，日常會到爆疫的慈雲山買菜，亦曾訪中心內的百匯軒，其89歲太太及58歲女兒亦染疫。

連同上述個案，至今共有12名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋