【BB來了】陳凱琳再晒完美黑白孕照　最美孕婦Grace樂觀面對疫情變化

▲ 陳凱琳再晒黑白懷孕照。

陳凱琳(Grace)早前宣布再懷第二胎,鄭嘉穎兩年抱兩再做爸爸。早前陳凱琳跟一班好姊妹開產前派對,公布正陀BB為男嬰。今日陳凱琳在社交平台再度發放一輯黑白孕照,臨盆在即的Grace依然身材苗條,不過近日疫情嚴峻,懷胎的陳凱琳也發文表示,以正能量心情去面對。

陳凱琳去年為鄭嘉穎誕下大仔鄭承悅(Rafael),今年5月宣布再陀B,早前Grace便預告第二胎為男嬰,並留言指:「我同老公都好期待細佬嘅來臨~最緊要健健康康~好似哥哥咁人見人愛!」

之前Grace曾發布多張孕照,身形依然甚fit,被網民形容為最美孕婦。今日 Grace再在社交平台發放一輯黑白孕照,拍攝感覺覺十分完美,肥胎唔肥人的陳凱琳,仍是十分苗條。

Grace並以英文留言近日心情,她指:「With everything going on at the moment, there comes a time when you can only accept what is happening while trying your best to stay positive, hopeful and optimistic for the future —you do this for yourself, your family, and in my case, for the little life growing inside.

大意是她有感近日的情況,大家只能選擇面對,保持積極、樂觀和希望去面對將來變化,無論為自己、家人都要這樣做,尤其她正有著小生命。」

Grace又強調:「對不能控制的事,不會感到到壓力。」

此外,她又用英文介紹保留臍帶血庫的重要性,希望其他孕婦都可參考。

目測已懷胎五月,陳凱琳表示相對陀第一胎時,今次陀B比較舒服,沒有孕吐等不適,胃口更不錯。