【救救羊駝】動物組織揭羊駝捆綁刑具上遭粗暴剃毛　日牌Uniqlo決定禁用羊駝毛

▲ PETA 揭發繁殖場工人粗暴剃羊駝毛，著名日本時尚品牌 Uniqlo 宣佈禁用羊駝毛。

穿著用動物原料製作的衣飾，消費者宜考慮背後的製造過程，分分鐘成為虐待動物的幫兇。早前，亞洲善待動物組織（PETA Asia）派出調查員，暗訪位於南美洲秘魯的全球最大的私營羊駝養殖場Mallkini，揭露場內的羊駝在剃毛時慘遭工人粗暴對待。調查引發大眾及時裝生產商的關注，近日獲得好消息，有衣服品牌決定禁止使用羊駝毛。

從組織的暗訪片段可見，養殖場的工人為羊駝剃毛時，粗暴地把牠們丢在桌上，在過程中更被如刑具般的約束裝置捆綁，用力拉扯羊駝四肢，期間，羊駝在痛苦中只能不斷哀嚎、流血及嘔吐。

羊駝淪為賺錢工具

在粗暴的剪毛過程中，不少羊駝的身上會留下傷口，但工人在給羊駝縫合傷口的時候，大部分羊駝未有被局部麻醉。養殖場的羊駝長出新毛之後，又要再次經歷被虐的剃毛過程，不斷循環至沒有利用價值為止，淪為賺錢工具。

Uniqlo加入淘汰羊駝毛

調查影片公開後引起了時尚界強烈反響，Espirit正在逐步淘汰羊駝毛，而Gap集團、H&M集團都已經和Mallkini羊駝養殖場的總公司——Michell集團切斷聯繫。

近日，PETA 表示再有時裝品牌加入禁用羊駝毛，著名日本時尚品牌 Uniqlo 宣佈禁用羊駝毛。

感謝Uniqlo的決定，此舉將可幫助羊駝遠離暴力和虐待。我們期望更多品牌能仿效，踏出動物友善的一步。

作為消費者，PETA 建議購物時，可以檢查成分標籤，如果寫有羊駝毛，請將它留在貨架上，勿做虐待羊駝的幫兇。

更多有關動物權益的報道：

【救救動物】揭泰國椰子產品背後殘忍真相 猴子淪採摘奴隸精神失常

【黑心羽絨】直擊羽絨背後的血腥真相 鵝隻被活拔毛留血淋淋傷口

【恐怖養殖場】直擊俄羅斯皮草動物地獄 兔子尚有意識被斬首鮮血噴灑地上

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思