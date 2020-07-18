【播毒Youtuber】無戴口罩撕開超市魚生食用　日本Youtuber被捕後確診至少傳染2人

▲ 日本Youtuber無戴口罩拍片，至少傳染2人。

新冠肺炎疫情持續，在大家都戴上口罩防疫的時候，日本一名Youtuber為了拍攝，竟一直不戴口罩四處遊玩，更在超市內撕開並未付款的魚生食用。後來被捕後，他證明確診新冠肺炎，並有至少2名人士被他傳染確診。

綜合日媒報道，日本Youtuber原田將太於7月11日在愛知縣某超市直播。他全程沒有戴口罩，並走到刺身區取走一盒魚生，並直接撕開保鮮紙食用。雖然後來他取著空空的盒子到收銀處付款，但店家認為付款前就食用商品如同盜竊，所以後來報警處理。

▲ Youtuber原田將太沒戴口罩，直接撕開未付款的魚生進食。(影片截圖)

他向警方表示，自6月29日，為了直播他先後去了東京、千葉、靜岡、廣島和山口。7月13日，他出現發燒症狀，15日接受新冠病毒檢測後確診。

據山口縣公佈，當日出現了3宗確診個案，其中2個人都曾與原田將太有接觸。一名曾與他吃飯，另一名曾與他聊天。

自5月6日至7月15日，山口縣的確診人數一直爲零。

對此，山田縣知事表示：「無法相信他竟然在不戴口罩的情況下，與多人頻繁接觸。如曾與原田將太接觸過的人，請立即聯絡衛生部門。」

據悉，原田將太或早知道自己有機會感染新冠病毒，因他曾在直播影片中，出現劇烈咳嗽症狀，並疑似抱怨過一句：「新冠」。

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責任編輯：楊宛茜