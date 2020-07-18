【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工

▲ 消息指新增的個案也涉及多人從事服務業。

消息指本港今日新增至少60宗確診及初步確診個案，涉及多個感染群組。

另外初步確診個案繼續涉及服務業，消息指，其中位於小西灣藍灣半島的「759阿信屋」有員工初步確診，分店需要停業消毒。

▲ 有居民在網上貼出「759阿信屋」分店停業通知。

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衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，衞生防護中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋