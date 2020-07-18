【港姐2020】大熱港姐陳楨怡被揭生活奢華　現任富貴男友是戴祖儀前度　

▲ 陳楨怡參選已話題多多。

《2020香港小姐競選》日前已選出16名入圍佳麗，本屆候選港姐被形容平均質素不俗，其中被形容「女版金宇彬」的23歲佳麗陳楨怡（Celina），因有著模特兒優美身型，首兩輪面試時日已被傳媒大讚是三甲熱門，不過隨著入圍名單公布，不少佳麗的黑歷史也被重提，其中大熱的陳楨怡也不例外。

被譽為「女版金宇彬」的陳楨怡（Celina），家境不俗，她在成功入圍，個人社交平台照片也被網民熱搜，當中可見Celina在IG經常分享旅行照片，熱愛周遊列國，年紀輕輕的她已到過法國巴黎、莫斯科等地，又不時會展示自己的名牌手袋及飾，大多價值不菲，估計她來自富裕家庭。

▲ 陳楨怡初面試時已被注目。(鄭嘉瑤攝)

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早前有傳媒收到讀者爆料，指陳楨怡選港姐前在英國留學，因家境富裕，故經常周身名牌，早是風頭人物。另外，Celina喜歡夜遊，常放學後便去夜店耍樂。

傳媒又指陳楨怡因條件不俗，故不乏男友，又指她喜歡四處「收兵」，不愁寂寞。

▲ 陳楨怡之前熱愛周遊列國。（取自IG）

另，陳楨佁的現任男友Andy，原來便是TVB藝人戴祖儀的前度，二人在英國Imperial College London時認識，不過拍拖幾年便分開，本身也是富家公子的Andy，後來才跟陳楨怡拍拖。

▲ 社交平台很多靚相。（取自IG）

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陳楨怡回港後，因家教甚嚴，故戒絕了夜蒲，跟男友也發展穩定。

▲ 出身富貴。（取自IG）

不過，除了陳楨怡男友確實是戴祖儀前度，其他傳聞均未獲証實，陳楨怡也未有作出回應，不過至少為港姐增加話題。

▲ 不乏晒水著靚相。（取自IG）

事實今年港姐有不少花邊新聞，如早前在首輪面試中的「40億千金」蔡頌思（Jocelyn），因有演員合約在身，未接受第二輪面試已宣布退賽。而另一位候選佳麗蔡小蝶，同樣因合約問題宣布退出。

此外，26歲佳麗麥淑螢（Mary），再被翻出曾與男性友人有金錢糾紛，另外更有傳數張疑似麥淑螢裸照流出。