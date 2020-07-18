【新冠肺炎】本港今日新增64宗確診個案　60宗屬本地感染

▲ 新增60宗本地感染個案，其中35宗源頭不明。

本港第三波疫情嚴峻，確診個案滲入社區各行各業，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增64宗確診個案，60宗屬本地感染，4宗輸入個案。在本地感染中有25宗與之前的確診個案有關連，另有60多宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布個案情況。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診個案的數字特別多，確診個案中涉及彬記、翠河及薀莎等食肆群組，另有一個群組是打乒乓球的群組。而在旺角雅蘭中心有10多人的聚會，已有4人確診，另有一人亦初步確診，他們除了吃飯後，也有唱歌的。

至於確診個案中也包括學生，是油麻地真光學校的學生，另外有一名歌手確診，他報稱會周圍演唱。張竹君指出外國的個案也發現，唱歌時不戴口罩，也會增加傳播風險。

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另外其他確診個案包括藍灣半半島的「759售貨員」以及海關關員，包括其妻子。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋