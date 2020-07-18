【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心疑爆發群組感染　院方聯同袁國勇下午見記者交代

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，相繼有公立醫院出現群組感染，屯門醫院眼科中心今日(18日)有3名文職人員初步確診，消息指，因應當處疑有爆發群組感染，港大微生物學系講座教授袁國勇到場了解情況。

【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心3名文職人員初步確診 患者同層工作

就新界西醫院聯網有職員初步確診新冠肺炎，港大微生物學系講座教授袁國勇、醫管局總感染控制主任賴偉文、新界西聯網感染控制主任郭德麟及屯門醫院副行政總監尹耀宗稍後巡視眼科中心後，下午將見傳媒交代。

新界西醫院聯網昨日下午得知有員工初步確診後，陸續安排眼科中心的職員進行新冠病毒測試，至今早已為最少28名職員進行檢測，發現另有2名文員亦初步確診。

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記者：陳正怡