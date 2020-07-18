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【新冠肺炎】伊利沙伯醫院A6病房再多一7旬患者確診　累計有4人染疫

社會 17:12 2020/07/18

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（經濟日報資料圖片）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，繼伊利沙伯醫院出現院內群組爆發，屯門醫院眼科中心亦有3名文員初步確診，包括第1743宗、第1772宗及1778宗確診個案；另外伊利沙伯醫院亦再多一名入內科患者確診，與早前確診患者同一病格。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提及，伊利沙伯醫院A6病房再多一宗確診個案，涉及第1776宗確診的70多歲患者。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻補充，新增患者6月30日因長期病患入內科病房，曾與早前3名確診患者同一病格，因有病人確診而被列入緊密接觸者，已轉送隔離病房治療。

他稱，院方過去數天亦曾為其進行檢測，均對病毒呈陰性反應，昨日經鼻咽拭子採樣後發現對病毒呈陽性，今日確診，現時情況穩定。

另外，對於今日屯門醫院眼科中心3名文員先後確診，劉家獻稱約有30名員工或需送往檢疫中心，正與衞生署商討中。

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記者：陳正怡

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