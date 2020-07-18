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【新冠肺炎】24名患者情況危殆或嚴重　再多10人康復出院

社會 17:17 2020/07/18

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（18日）新增64宗確診個案，當中僅4宗屬輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

醫管局指，截至今日中午12時，10名病人康復出院，累計1274人出院，有421名確診者分別在14家公立醫院留醫，當中13名病人危殆、11人情況嚴重，其餘397名病人情況穩定。

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劉家獻補充，過去24小時，本港再多2名新冠肺炎患者死亡，包括第1365宗確診患者本身年紀大、患糖尿病及高血壓，7月9日經急症入院，13日情況轉差，血氧量低、肺亦轉差，院方與家屬商討後不作急救，病人今早10時離世。

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局方稱，截至今日早上9時，公立醫院負壓病床數量為1207張，使用率66%；負壓病房650間，使用率75%。

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記者：陳正怡

公立醫院 劉家獻 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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