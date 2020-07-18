【新冠疫苗】牛津新冠疫苗研發進最後階段　研究人員：8成機會有效料9月面世

▲ 牛津大學新冠疫苗研發進最後階段。

全球新冠肺炎疫情持續，科學界均在研究有效對抗新冠病毒的疫苗。其中，英國牛津大學（Oxford University）疫苗研發已踏入最後階段，展開大規模臨床測試。據研究人員指，疫苗有8成機會有效，相信9月可面世。

據《彭博》及《衛報》報道，英國牛津大學所開發的疫苗經過第一階段約1100名英國志願者的測試，接種後可以刺激人體產生抗體和免疫細胞T細胞，為身體提供保護，而且沒有嚴重副作用。

研究負責人吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）對疫苗非常有信心，稱「牛津疫苗有高達8成機會可發揮效用」，相信疫苗9月可以面世。

目前，疫苗開發已進入第3階段，並招募了英國、巴西、南非等成千上萬的人進行最後測試。

據了解，牛津疫苗是用黑猩猩普通感冒病毒的弱化版本（稱為腺病毒）改良製成，因此無法在人體生長。不過研究人員已經用相同的方法，研製出針對冠狀病毒的疫苗，並於臨床測試取得可喜的結果。

疫苗第一階段測試詳細的結果，將於星期一（20日）於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表。

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責任編輯：王俊賢