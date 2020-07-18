【大澳棚屋】港人離島放鬆恐播毒　大澳居民貼告示自保：禁入棚屋

▲ 現時疫情爆發第3波，大澳居民憂慮外來人帶來的威脅。

本港新冠肺炎疫情爆發由年頭至今已有半年多，持續防疫令不少港人出現「防疫疲勞」，不時外出到郊區行山或到離島放輕鬆，而有「港版威尼斯」之稱的大澳吸引不少遊人，可是卻令當地居民帶來威脅。現時疫情爆發第3波，大澳居民憂慮外來人帶來的威脅。

在Facebook 群組「生於大澳 長於大澳」，大澳居民近日在群組內發帖，指出棚屋居民張貼告示，防疫自保，促請遊客遠離棚屋。相關帖文有刊登告示相片，包括用毛筆撰寫「私人住宅，遊人止步，疫情嚴重，同心抗疫」通告，下款為一群棚屋居民。另外有圖片及中英告示，指出因應疫情，非大澳居民請勿進入」

呼籲非居民勿進入棚屋

居民之外，大澳鄉事委員會亦有發出告示，呼籲非居民勿進入棚屋，屬於首次發出有關通告。

大澳網民大讚及認同有關做法，留言擔憂外來港人會將病毒帶到大澳，尤其有些人希望放鬆，不戴口罩呼吸新鮮空氣，變相有播毒危機。網民坦言：

如果啲人又唔載口罩，喺你間棚前棚後慢慢欣賞風景，個心理威脅都好大㗎。

原居民多長者病患

加上，大澳有不少原居民上了年紀，抵抗力相對差，萬一感染了新冠肺炎，病情尤其嚴重。網民表示自己身為大澳人，也會避免到棚屋，避免傳染他人。

入面防疫物資不比市區，而且老人家同長期病患又多，禁止外來人進入係最好做法。

可是，有關通告只提醒勿進入棚屋，有網民擔心依然許多遊客在街上行，希望他們長期戴口罩之外，可考慮多留在家中。

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責任編輯：王俊賢