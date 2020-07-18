【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫

▲ 35宗源頭不明個案新增乒乓波群組，16歲真光女書院學生回校染疫。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（18日）新增64宗確診個案，包括60宗本地感染個案及4宗輸入個案，當中有35宗源頭不明。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診 涉「759阿信屋」員工

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，部分不明源頭個案情況如下：

第1733宗個案：16歲女士，真光女書院學生，發病後曾返校

第1739宗個案：61歲男士，於尖沙咀任歌手

第1745宗個案：42歲男士，油麻地小販

第1754宗個案：71歲男士，機場客運大樓清潔工

第1764宗個案：50歲女士，於小西灣藍灣廣場任售貨員

【新冠肺炎】消息：北角海關總部有關員初步確診

另外，張竹君表示有新增群組，為乒乓波群組。她指，打乒乓球並不是爆發原因，而是打球期間或會談天、進食，未必會佩戴口罩，將會追蹤同一場打球人士，其他在旁打球人士，除非與個案有親密接觸，才會視為親密接觸者。

▲ 張竹君表示，今日有35宗暫時源頭不明的個案。（湯炳強攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤