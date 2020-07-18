【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心群組感染　袁國勇：或與病人交收錢、八達通及轉介信時感染

▲ 袁國勇教授指出，不排除3名文員是透過病人的文件而受到感染。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，相繼有公立醫院出現群組感染，屯門醫院眼科中心今日(18日)有3名文職人員初步確診，港大微生物學系講座教授袁國勇到場了解情況。

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袁國勇指，三名病人，首名為一名42歲女性，她本月15日發病，發燒38.9度，有喉嚨痛，其後求醫，但顯示肝及腎功能正常，屬病情穩定病人；第二位病人為30歲女士，因屬緊密接觸者，故為其檢測，其肺片清無發燒，體溫37.4度，但白血球偏高；第三位是41歲女子，其本月10日開始流鼻水，有喉嚨痛及乾，但肺片清。

袁指，3人均住在屯門區，非來自重災區的慈雲山，但指青山公路一帶也有確診者，故也不排除是社區感染。

袁國勇又說，３名病人是負責收銀，將病歷交予病人，他們工作的時間地點、職業都有共同通，要了解清楚他們如何感染，調查了行政工作間，也了解門診的位置，以及工作的地方，另外視察他們的茶水間，以及與病人溝通地方的通風問題，都沒有大異常。

▲ 懷疑有機會導致感染的密碼鎖。（林宇翔攝）

▲ 涉事的屯門醫院眼科中心現時約有30名員工需要入住檢疫中心。（林宇翔攝）

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袁續說，屯門醫院已為與3名同事有直接或間接接觸者的同事做檢測，其餘30多人檢測初步都呈陰性；另中心與一間公私營運作的腎科中心共用樓梯等出入口設施，有12名職員，醫管局也會為他們免費檢測。

至於為何有群組感染，現時不排除任何的可能性，雖然他們全部都有玻璃阻隔，但要收病人的錢以及醫生轉介信，過程中負責收銀及病歷的文員，每日要接觸200名病人，可以因為病人的八達通、錢或者醫生介紹信感染，是屬於非直接接觸而感染。

可能接觸到病人的物件，手又摸眼耳口鼻等而受到感染，現時不排除任何可能性。

至於是否其他醫院和門診的同類職系員工風險也高，袁指多年前已向港府提出盡量要在各類收費服務改用電子貨幣，包括街巿、的士等，但相信實施時間長，現時遠水救不到近火；故再次提醒巿民要做好手部衞生、出外勿除口罩，買外賣不要堂食等防疫措施。

他表示只要有人脫下口罩就有危險，呼籲市民買外賣，如市民「樣樣做足」，應該可以在14日内控制疫情的爆發。

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記者：伍瑋瑋、楊玉珠