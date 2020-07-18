【新冠肺炎】市民擔憂染疫頻檢測增化驗壓力　張竹君：沒有病徵不要浪費金錢

▲ 張竹君呼籲市民減少社交活動。（湯炳強攝）

香港正爆發第三波疫情，有市民擔心受感染紛作檢測，不但到公立醫院急症室、普通科門診，也令到私家醫院的檢測出現壓力，處理化驗工作進度緩慢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（18日）表示，如果市民是密切接觸者或者出現病徵，例如發冷、肌肉痛、頭痛等應盡快求醫，以確定有沒有受到感染。

至於沒有病徵的人士，只是擔心自己是否受感染，則不要與有需要人士「搶化驗」，因為私家醫院檢測也見緊張。

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張竹君續指，沒有病徵人士接受檢測呈陰性，亦不代表一定無病，因為可能處於潛伏期，假如有輕微不適，如流鼻水、喉嚨痛是值得測試，但「好人好姐」、只想知悉自己情況，應盡量不要浪費金錢。

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另外，張竹君又指追蹤個案後發現，很多確診患者生活比較「多姿多采」，導致追蹤密切接觸者工作遇上困難，直言不能單靠追蹤密切接觸者便減輕疫情，希望市民能夠停頓一下，減少社交活動，並且盡量做好防疫措施。

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記者：陳宛彤