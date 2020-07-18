議助同住家人確診　陳淑莊與職員檢測全呈陰性

▲ 陳淑莊（中）昨日已經出席立法會會議。（陳淑莊Facebook）

公民黨立法會議員陳淑莊的一名議助，其同住家人確診新冠肺炎，立法會隨即加強消毒，就連辦公室與陳淑莊同層的議員、新民黨葉劉淑儀都表明，會停止使用辦公室。陳淑莊與職員的檢測結果今日（18日）出爐，全部呈陰性，似乎可令同層工作人士放心。

陳淑莊昨日已回到立法會，出席第六屆立法會最後一天會議，當時她已知悉檢測結果屬「正常」，回到立法會還笑稱自己是最安全一人。不過，她還有同事未有檢測結果。

今日陳淑莊在Facebook公布「陳疫訊最新消息」，稱同事們已完成測試，結果都是陰性，辦公室會於後日（20日）恢復運作，至於與確診者直接接觸的助理，則會繼續自我隔離至14天隔離期屆滿。她又呼籲，市民要事事小心，勤清潔、勤洗手。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2