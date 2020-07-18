  • 31°C
香港時間 : 2020718日 (週六) 19:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】旺角雅蘭中心稻香爆疫　十數圍聚會至少4人確診

社會 18:36 2020/07/18

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（湯炳強攝）

本港今日再多64宗新冠肺炎確診個案，當中60宗更屬本地感染個案，亦再有聚會群組爆發。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日新增2名確診患者，涉與早前確診個案於旺角雅蘭中心稻香酒家聚會，另亦有一名與會者初步確診。

【新冠肺炎】慈雲山「疫區」逾160名居民確診　翠河薀莎再增患者

張竹君稱，今日確診的第1765宗50歲女子及第1774宗49歲女子，涉7月9日聯同早前確診的第1632宗及1652宗患者，於旺角雅蘭中心稻香酒家聚餐，當時有十數圍與會人士。

她稱，與會人士聚餐期間亦有唱歌，另有一名與會者亦初步確診，相信是人與人之間聚會而傳播，惟與會者非人人各自認識，中心仍需向主辦人跟進。

【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫

張竹君提及，近期確診者平時都有不少活動，生活多姿多彩，中心追蹤密切接觸者有困難，呼籲市民減少活動和聚會。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

疫情 張竹君 雅蘭中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
今日 14:21
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少60宗確診及初步確診　涉「759阿信屋」員工
【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
今日 11:34
【電話騙案】20多歲從事金融分析港女聽一個電話 銀行戶口378萬元24小時內被轉走
【新冠肺炎】源頭不明個案涉多區　中環置地及荷里活百老匯售貨員確診
16:57 2020/07/17
【新冠肺炎】源頭不明個案涉多區　中環置地及荷里活百老匯售貨員確診