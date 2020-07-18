【新冠肺炎】旺角雅蘭中心稻香爆疫　十數圍聚會至少4人確診

▲ （湯炳強攝）

本港今日再多64宗新冠肺炎確診個案，當中60宗更屬本地感染個案，亦再有聚會群組爆發。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日新增2名確診患者，涉與早前確診個案於旺角雅蘭中心稻香酒家聚會，另亦有一名與會者初步確診。

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張竹君稱，今日確診的第1765宗50歲女子及第1774宗49歲女子，涉7月9日聯同早前確診的第1632宗及1652宗患者，於旺角雅蘭中心稻香酒家聚餐，當時有十數圍與會人士。

她稱，與會人士聚餐期間亦有唱歌，另有一名與會者亦初步確診，相信是人與人之間聚會而傳播，惟與會者非人人各自認識，中心仍需向主辦人跟進。

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張竹君提及，近期確診者平時都有不少活動，生活多姿多彩，中心追蹤密切接觸者有困難，呼籲市民減少活動和聚會。

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記者：陳正怡