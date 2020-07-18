【私院檢測】養和醫院深喉唾液測試　7月20日下調收費至1800元

▲ 養和醫院指截至7月中，總共進行逾6,000個新冠病毒測試。（資料圖片）

本地疫情嚴峻，養和醫院今日（18日）表示，因應本地新冠病毒測試需求不斷上升，再將測試服務收費由原本港幣2,000元再下調至港幣1,800元，新收費將於7月20日（星期一）生效，今次是養和醫院推出有關檢測服務以來，第二次下調有關費用。

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院方指有關費用包括一次醫生診症、深喉唾液測試及測試報告。 測試報告將以電郵方式通知結果，市民可即時經養和網頁預約，自選日期、時間，同時亦另設20人或以上的企業預約。

如果在指定時間內交回樣本，可即日獲得測試結果，有關詳情如下：

養和醫院門診部 - 星期一至六下午5時前，或星期日及公眾假期下午2時前；養和家庭醫學及基層醫療中心 - 星期一至六（公眾假期除外）下午2時前。

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養和醫院指出，該院的病理部是政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的醫療檢測機構之一，部門同時取得NATA/RCPA國際認證的化驗室，並通過澳洲國家測試局協會(NATA)及澳大利亞皇家病理學院(RCPA)之評核，主要採用外國試劑。

養和醫院分子病理化驗室自2月初已開始為住院病人提供限量新冠病毒測試，並在3月初擴展至為有需要的門診病人進行檢測，截至7月中，總共進行逾6,000個測試。

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記者 :伍瑋瑋