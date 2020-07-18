【新冠肺炎】屯門醫院眼科中心手術及門診須改期　100名員工及病人接受測試

▲ 屯門醫院眼科中心因爆發群組感染，中心須暫時關閉。（林宇翔攝）

屯門醫院眼科中心疑爆發群組感染，新界西醫院聯網發言人晚上指已為33名被列為密切接觸者的員工進行病毒測試， 31人結果呈陰性，2人正等候檢測結果，這批密切接觸者將會入住檢疫中心。新界西醫院聯網會繼續密切監察眼科中心職員的健康情況，並陸續安排在該中心上班的所有職員及外判人員進行測試。

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目前並無眼科中心病人被列為密切或其他接觸者，但為謹慎起見，醫院會為眼科中心同座的洗腎中心員工及病人，合共100人安排測試。

由於眼科中心大部分文職員工將要入住檢疫中心接受隔離檢疫，眼科中心將於星期一（20日）暫時關閉，已預約當日手術或門診的病人無需回到眼科中心，職員會為病人安排改期。病人如有緊急需要，可前往屯門醫院急症室或最就近的急症室求醫。

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屯門眼科中心已於昨日進行徹底清潔消毒。由香港大學微生物學系講座教授袁國勇等組成的專家組，今日到屯門眼科中心進行實地視察，認為屯門眼科中心環境及清潔狀況理想，但由於確診者的日常工作包括處理病人醫療紀錄，建議屯門眼科中心的病人醫療紀錄需要進行清潔消毒並封存10日，所以預計7月28日前的手術及門診服務可能會受到影響。

眼科中心將按病人情況作出適當安排。如有查詢，病人可於明天（19日）下午一時至五時，或下星期一至五早上九時至下午五時致電2478 5122。

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記者：伍瑋瑋

