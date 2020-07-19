葵涌葵裕閣3級大火最少釀1死　300居民需疏散

▲ 葵涌葵俊苑葵裕閣發生大火，最少釀一死，另外有人因吸入濃煙，送往瑪嘉烈醫院治理。（資料圖片）

葵涌葵俊苑葵裕閣一單位今日（19日）上午6時47分發生火警，火警於上午7時14分升為三級。消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。

火勢經撲救下於上午7時31分受到控制，至上午8時30分大致被救熄，期間300人疏散到安全地方。

消防處署理消防區長（新界南）洪德城指，消防處共派出31輛消防車、6輛救護車，一共167名消防員及救護員在4分鐘後到場。

期間消防於爆門進入起火單位後，懷疑有一批雜物在火警期間倒下阻塞大門，單位內一個約2米乘2米的睡房內發現一具女屍。經初步調查後，料由客廳開始起火，暫未發現起火原因有可疑，消防已成立調查專隊，調查火警成因及致死原因。

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源警司則指，初步相信起火單位有一家三口居住，男戶主及其妻子在火警中並無受傷，死者相信為兩人約34歲的親人。

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記者：陳梓蔚